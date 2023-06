Napoli, Kvaratskhelia premiato come miglior giovane della Champions

Champions League, Kvara è il miglior giovane

Di seguito il comunucato pubblicato dalla Uefa sul proprio sito per Kvaratskhelia: "La giuria dell'Osservatore Tecnico UEFA ha nominato Khvicha Kvaratskhelia del Napoli come il miglior giovane Giocatore della Stagione della UEFA Champions League 2022/23. Acquistato nel luglio 2022 dalla Dinamo Batumi nella sua nativa Georgia, il 22enne esterno ha raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea per club, perdendo contro i rivali nazionali dell'AC Milan. Anche la prima stagione di Kvaratskhelia in Serie A è stata sbalorditiva; ha aiutato il Napoli a vincere il suo primo titolo di Serie A dal 1990 ed è stato nominato Giocatore della Stagione del campionato. Le sue prestazioni sono state così impressionanti che è stato soprannominato "Kvaradona", un cenno al grande argentino del Napoli Diego Maradona".