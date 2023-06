Napoli, Cannavaro svela la "scommessa pagata" per lo scudetto

Roma- Napoli , ritorno in bici. Tratto di strada percorso? 254 chilometri. Nulla di strano. Anzi sì: Fabio Cannavaro ha attraversato le due regioni in bicicletta impiegando 6 ore, 55 minuti e 37 secondi di media. Sui social il Campione del Mondo e Pallone d'Oro ha svelato il tutto spiegando di aver mantenuto la promessa.

Qual era il pegno da pagare per Cannavaro dopo lo scudetto?

"Scommessa scudetto pagata"scrive Cannavaro, tifosissimo azzurro sin da bambino, che sorride prima davanti al Colosseo e poi nella "sua" Napoli a Piazza del Plebiscito. Una piacevolissima passeggiata in bici con altri amici per festeggiare il trionfo in campionato della squadra di Spalletti.