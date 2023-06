Paolo Cannavaro rivela: "So una cosa sul nuovo allenatore del Napoli..."

Non ci sono ancora certezze sul nome del nuovo allenatore del Napoli. Il francese Galtier, in uscita dal Psg, è il profilo più vicino . Un allenatore esperto, navigato, vincente, reduce dalla vittoria della Ligue 1. Ma il casting di De Laurentiis va avanti e sono stati tanti i tecnici a cui il presidente del Napoli ha pensato .

La rivelazione di Cannavaro sul nuovo allenatore del Napoli

Sull'argomento si è espresso l'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro: "So che De Laurentiis sta parlando con tantissimi allenatori, ed è giusto così perché deve tastare con mano ogni profilo preso ad esame. Ma io credo che alla fine venga fuori un nome a sorpresa, perché il presidente è sempre stato bravo a stupire tutti”. Cannavaro ha anche espresso il suo giudizio su Galtier che, in passato, ha già allenato Osimhen al Lille: "Non so se sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. L'importante è dare tempo al nuovo. Bisogna tenere bene a mente il progetto".