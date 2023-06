Savoldi critico su Garcia al Napoli: "Sarà un bel casino"

ROMA - "Garcia non lo conosco come allenatore. Ma deve essere intelligente a lasciare tutto come ha lasciato Spalletti. Gli auguro tutto il bene di questo mondo, di non fare confusione e portare avanti il discorso dell'allenatore precedente. Non si deve inventare niente. Questi tecnici qui vogliono metterci del suo, si inventano cose e creano problemi. Questo è il mio consiglio: 'vai avanti per quella strada lì che è quella giusta'". Queste le parole di Beppe Savoldi ex attaccante del Napoli, a LaPresse dopo l'arrivo dell'ex Roma. " Sarà un bel casino. Magari i giocatori saranno traumatizzati, visto che con il vecchio tecnico è andata bene e in posizioni diverse possono andare in difficoltà. Non è facile inseririsi in quel contesto".