Napoli Campione d'Italia, una mostra al museo Fortunato

La Fondazione Polito mette in mostra il Napoli al Museo del Calcio Andrea Fortunato. L'annuncio in una nota: "Cari appassionati di calcio e amanti della storia del Napoli, siamo lieti di annunciare la nuova mostra della Fondazione Fioravante Polito dedicata al Napoli, indiscusso campione del terzo scudetto! A partire da oggi, potrete immergervi nell'universo azzurro presso il Museo del Calcio intitolato ad Andrea Fortunato, situato nella splendida Santa Maria di Castellabate (Sa).La mostra presenta una vasta collezione di maglie e cimeli che ripercorrono la storia dei tre scudetti del Napoli. Nel museo avrete la possibilità di rivivere le emozioni di quei momenti indimenticabili e celebrare la grandezza del Napoli, una squadra che ha conquistato il cuore dei suoi tifosi e di tutti gli appassionati di calcio nel mondo. Ogni maglia, ogni cimelio racconta una storia, un'impresa, una vittoria che ha fatto la storia del Napoli. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere l'emozione di far parte di una grande squadra. Vi aspettiamo al Museo del Calcio per una visita che vi lascerà a bocca aperta! Inoltre, per coloro che lo desiderano, la Fondazione Polito è disponibile per organizzare un museo itinerante".