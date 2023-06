Anguissa, il regalo (a sorpresa) di Spalletti e la confidenza su Osimhen

Anguissa deve la sua crescita a Spalletti. L'allenatore della svolta e dello scudetto a Napoli . Il centrocampista ex Fulham ha parole d'elogio per lui, nell'intervista rilasciata a The Athletic lo ringrazia per il lavoro svolto, le parole, i confronti e il regalo: un orologio. " Spalletti? Mi piace prima l'uomo e poi l'allenatore. Mi ha sempre supportato, a volte urlava troppo (ride, ndr) ma lo faceva perché sapeva che potevo dare di più. Oggi sono completo e lo devo a lui. E poi ti ascoltava, voleva sapere cosa facessi nel tempo libero, se ci fossero problemi. Era da brividi quando parlava coi suoi discorsi motivazionali ".

Anguissa e il retroscena sulla confidenza di Osimhen

Anguissa ha anche svelato che Osimhen aveva previsto lo scudetto in estate: "Per questo sono contento che abbia fatto tutti queli gol. Mi disse: "Fidati, farò del mio meglio per vincere lo scudetto". Aveva ragione. E' un grande amico". A proposito di tricolore, il centrocampista ha aggiunto: "Non ho mai vinto un trofeo, ma è stato bellissimo vincerlo soprattutto per i tifosi, è stata una stagione incredibile".