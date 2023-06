L'ex Napoli svela: "Sarri? Dopo quello che fece non ci parlai più"

Christian Maggio ha legato il suo nome al Napoli , eppure avrebbe voluto salutare i suoi tifosi scendendo in campo. Gli sarebbe bastato anche solo un minuto. Maurizio Sarri, allora allenatore del Napoli, fece altre scelte e lo lasciò in panchina il 20 maggio 2018 nell'ultima di campionato al San Paolo contro il Crotone. Un episodio che l'ex esterno azzurro non dimentica. Torna a parlarne, infatti, a 1 Station Radio: "Quel che è stato è stato. Ci tenevo molto a chiudere con una presenza e potremmo stare anni a parlare degli eventuali motivi ".

Maggio e le parole sulla scelta di Sarri ai tempi di Napoli

Maggio, con filosofia, nel corso di questi anni, è sempre stato molto discreto sull'episodio che ha visto coinvolto l'attuale tecnico della Lazio: "È stata una scelta che ho accettato e che ho preferito non discutere. Con Sarri non ho avuto nemmeno la possibilità di un confronto non essendo riusciti a vederci nei giorni successivi. Forse, è stato meglio così. Ho potuto fare un giro di campo straordinario. L’importante è che i tifosi conservino un bel ricordo di me. Questo basta e avanza” ha concluso.