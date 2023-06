Napoli, per Kvaratskhelia arriva un'altra bellissima notizia

A campionato concluso, più di un mese dopo lo scudetto vinto, continuano ad arrivare riconoscimenti per il Napoli . L'ultimo vede coinvolto Khvicha Kvaratskhelia: per la Lega di Serie A, è suo il gol più bello del campionato. La rete a cui si fa riferimento è quella datata 11 marzo, stadio Maradona, contro l'Atalanta. Kvara riceve da Osimhen e con una tripla sterzata mette a sedere quasi tutta la difesa nerazzurra prima di superare Musso con un destro potente che s'infila all'incrocio.

Kvaratskhelia e il gol che rende indimenticabile una partita

Per la Lega, quello del talento georgiano è stato il "Goal of The Season" ed è stato definito "pazzesco" con un post sui social in cui è stato mostrato. Il Napoli vinse 2-0, segnò Rrahmani il secondo gol, ma quella partita verrà ricordata a lungo soprattutto per il gesto tecnico di Kvaratskhelia, uno dei più belli della sua prima e indimenticabile stagione con la maglia del Napoli.