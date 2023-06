Spalletti e la confidenza a Baldini: "Mi ha detto cosa pensa di Garcia"

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali di Luciano Spalletti da quando Rudi Garcia è diventato il nuovo allenatore del Napoli. Ma è emersa una sua considerazione attraverso le parole di un ex allenatore, suo amico, che ha avuto la possibilità di confrontarsi con il tecnico del terzo scudetto del Napoli. Silvio Baldini, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, ha svelato: “Spalletti una sera a cena mi ha detto che la scelta di Rudi Garcia come suo sostituto è la migliore che si potesse fare. Non sarà un ridimensionamento, anzi, il Napoli proseguirà il suo percorso".