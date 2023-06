Roma, Totti si fida di Mourinho e promuove Garcia al Napoli: le sue parole

Francesco Totti ha commentato la scelta del Napoli di affidarsi a Rudi Garcia, tecnico che ha allenato la Roma dal 2013 al gennaio del 2016. A riportarlo è il Messaggero: “Garcia è un grande allenatore e un grande uomo. E’ una persona che ti fa stare bene per cui penso che in una piazza come Napoli, sia davvero un allenatore giustissimo”.