Napoli, Osimhen si rilassa giocando a showbol: ha la maglia con lo scudetto

Mentre il Napoli e il suo procuratore ne stanno decidendo il futuro, Osimhen si gode le vacanze in maniera insolita. Niente spiagge maestose per l'attaccante azzurro, ma è sempre con il pallone tra i piedi .

Osimhen e la partitella a showbol

In un video che sta circolando sui social, pubblicato dall'amico Asiwaju Lerry, si vede il bomber del Napoli giocare senza scarpe in un campo di showbol. Osimhen ride e scherza con gli amici, indossando la maglia azzurra con in bella mostra lo scudetto tricolore. Il pallone e il Napoli sono un pensiero fisso per il nigeriano, in attesa che possano diradarsi le nubi sul suo futuro.