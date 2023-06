Napoli, Kim ai saluti: il club celebra il miglior difensore della Serie A

Dovrebbe essere il Bayern Monaco, potrebbe essere il City oppure lo United, comunque una delle due squadre di Manchester. La certezza è che Kim Min-Jae lascerà molto presto il Napoli . Esiste una clausola valida dal 1 al 15 luglio che tra poco, dunque, sarà esercitabile. Corsa contro il tempo per i club che se lo contendono. Bisogna solo convincere a suon di milioni e progetti il difensore , il Napoli sarà solo spettatore avendo fissato una valutazione del giocatore e ora in attesa di scoprire chi la spunterà.

Kim, stagione da sogno: ha fatto scorta di trofei e premi

Il club, intanto, lo elogia sui social network. Kim, infatti, compare in quattro foto scelte dal Napoli che ricorda della sua stagione da applausi condita non solo dallo scudetto ma anche dal premio di miglior difensore del campionato di Serie A. Il suo impatto col calcio italiano è stato devastante, Kim ha sorpreso tutti per la facilità con cui si è integrato, anche per questo sta convincendo le big europee a puntare su di lui.