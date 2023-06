Napoli, Koulibaly e Jorginho di nuovo insieme: dal campo all'...altare

Eleganti, ironici, sorridenti, grandi amici oltre il calcio. Koulibaly e Jorginho si sono ritrovati. I due sono stati pilastri del Napoli di Sarri, poi le loro strade si sono separate, eppure i due continuano a sentirsi e hanno legami in comune, così come le amicizie. Una di queste è quella con Daniele "Decibel" Bellini, lo speaker del Maradona , la voce dello stadio che fa cantare i tantissimi tifosi presenti ogni domenica a Fuorigrotta.

Dal campo all'altare: giorno speciale per i due ex Napoli

Decibel, questo il suo soprannome, si è appena sposato a Massa Lubrense e ha scelto entrambi, Koulibaly e Jorginho, come testimoni. Elegantissimi i due. Hanno scelto lo stesso vestito, la tonalità è simile ad un begie, e hanno sfoggiato tutto il loro look e una simpatia unica nel giorno delle nozze. Sui social tante foto. I due di nuovo insieme come anni fa. Jorginho ha salutato Napoli nel 2018 per andare al Chelsea, identica destinazione un anno fa per Koulibaly, ora ripartito dagli Emirati.