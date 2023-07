Garcia e le ultime vacanze arabe: oasi lussureggianti e siti storici

Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione per il Napoli. Il primo raduno a Castel Volturno è in programma per il 12 luglio (leggi QUI il programma del ritiro del Napoli). Poi la partenza per la solita Dimaro e a seguire Castel Di Sangro. Un programma fitto per l'inizio dell'annata sportiva dei campioni d'Italia. Intanto Rudi Garcia si gode le ultime settimane di relax prima di iniziare a tutti gli effetti il suo lavoro con gli azzurri.