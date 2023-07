Napoli, a Terzigno un murale per Maradona: il risultato è spettacolare

Murale dedicato a Maradona, di chi è l'idea?

L'idea è nata da un gruppo di tifosi che ha voluto realizzare il murale in una delle zone più antiche di Terzigno. A creare l'opera è stato l'artista Luciano Ranieri. Il murale di Terzigno è uno dei tanti che negli ultimi anni sono nati nel territorio partenopeo per omaggiare la memoria di Maradona. Tra l'altro, domani non mancheranno altre celebrazioni per l'anniversario della presentazione di Maradona a Fuorigrotta, avvenuta il 5 luglio del 1984.