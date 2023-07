Nainggolan, il ricordo di Garcia e la Roma e il confronto con il Napoli

Napoli, Nainggolan: "Confermarsi sarà difficile"

L'ex Spal si è espresso così sul nuovo allenatore azzurro: "Garcia è una persona splendida, un gentiluomo. Non so se al Napoli sia possibile fare meglio, ma i tifosi si divertiranno sicuramente. Non pensavo che Spalletti potesse vincere lo scudetto quest'anno, ha fatto un grandissimo lavoro. Garcia è davanti ad una bella sfida, spero faccia altrettanto bene. È un allenatore che fa star bene la squadra. Confermarsi sarà difficile, starà a lui e ai calciatori dimostrare di poter vincere ancora".

Nainggolan sul confronto a centrocampo

Il belga ha fatto anche un paragone tra l'attuale centrocampo del Napoli e quello della Roma formato da lui, Pjanic e De Rossi: "Non so quale sia il più forte, sono anche altri tempi. Il centrocampo nostro era molto forte, ma in quegli anni la Juve vinceva tutto".