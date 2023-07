Di Francesco avverte il Napoli: "Nessuna rivincita, daremo filo da torcere"

Il Frosinone per il ritorno in Serie A ha deciso di affidare la panchina a Eusebio Di Francesco. L'ex allenatore della Roma prende il posto di Fabio Grosso, protagonista della vittoria del campionato di Serie B. Di Francesco nella giornata di sabato è stato presentato in conferenza stampa e non ha rinunciato a parlare del Napoli, primo avversario dei gialloblù nella prossima stagione.