Garcia, relax agli sgoccioli: ora nasce il suo Napoli

NAPOLI - Non è mai troppo presto per scivolare, con discrezione, in questo mondo nuovo, che va scoperto, e un weekend è l’occasione ideale per godersi Napoli , per cominciare ad assaporarne i profumi, per osservarla da dentro, senza lo stress delle partite che poi qualcosa toglierà. Rudi Garcia è arrivato con la sua Francesca, ha iniziato a scorgere il panorama, oggi se ne andrà dove sarà possibile starsene, nei luoghi sacri o anche di culto, vivrà una delle (poche) giornate sgombre da tensioni, annuserà l’aria, scoprirà che hanno tolto gli striscioni, è vero, ma non certo la magia dello scudetto . E saranno altre ventiquattro ore di serenità interiore, prima di tuffarsi in quel calcio abbandonato nel gennaio del 2016, sette anni fa: poi, da domani, con un clic, le vacanze resteranno un ricordo e bisognerà ricominciare, addentrarsi nei segreti di Castel Volturno, scoprirne le abitudini per importare qualcosa di suo nell’organizzazione , incontrare gli staff, parlare con quelli che hanno affiancato Spalletti nel biennio di (ri)qualificazione Champions e di scudetto (il team manager, Santoro; il preparatore atletico, Sinatti; il preparatore dei portieri, Rosalen Lopez; il match analyst, Beccaccioli; il dottor Canonico) ed ai quali si aggiungeranno il suo vice (Jobard) e due collaboratore (Fichaux e Rongoni).

Garcia e De Laurentiis al lavoro per il nuovo Napoli

Il 19 giugno, alla presentazione, c’è stata appena la possibilità di dare un’occhiata velocissima intorno a sé, prima di rivedersi, il 20, per il primo summit con De Laurentiis, con l’area scouting: appuntamento esplorativo, avendo una certezza (l’addio di Kim, agevolato dalla clausola), un’idea condivisa (tenersi Osimhen e anche Kvaratskhelia) e valutando qualche punto interrogativo (i soliti: Zielinski e Lozano, che sono in scadenza di contratto tra mesi undici, ormai). Stavolta, è un’altra storia, già arricchita però dalle numerose telefonate quotidiane con De Laurentiis, che per abitudine è ritmicamente presente: c’è il mercato che chiama, al di là del difensore, una serie di ipotesi da valutare e, come dire?, anche eventuali ed inaspettate sorprese da fronteggiare. E comunque andrà scelto un centrocampista, uno che sostituisca Ndombele, già rientrato al Tottenham; e semmai anche definire il futuro di Gaetano e di Zerbin. Intendersi su Demme e quindi sugli interventi nella zona nevralgica, ripensare un momento a Lucas Tousart o anche no, perché in questo caso la scelta è legata a Demme ed alla sua volontà di andare all’Hertha Berlino; ipotizzare uno scenario sulla panchina, alle spalle di Meret, dove c’era Gollini e adesso ci potrebbe stare Contini. Però queste sono responsabilità per Adl; o anche manovre aggiuntive di questa settimana che può ricevere accelerazioni improvvise e che vanno anticipate. C’è un bel po’ di programma da stabilire, ma siamo nel campo delle consuetudini.

Napoli, il cambio di sponsor e le nuove maglie

Poi, si entrerà nel vivo: domani, Adl presenterà a bordo della World Europa il nuovo sponsor, la Msc; saluterà l’Acqua Lete e il cavalier Nicola Arnone, per diciotto anni al fianco del Napoli; poi lancerà le nuove magliette, prodotte sempre insieme ad Armani, e ormai territorio d’appartenenza di sua figlia Valentina. Ma il calendario è ricco e lo scandisce mentalmente Garcia: mercoledì e giovedi, a Castel Volturno, si procederà con i test; venerdì si partirà per Dimaro-Folgarida - che s’è messa in ghingheri con un’altra tribuna aggiuntiva - e sarà come dare il via ad un nuovo anno: lo scudetto, a quell’ora, sarà distante semplicemente settantuno giorni. Come se fosse ieri.