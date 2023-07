De Luca contro la Juve: "Napoli fermato dal Covid e loro in campo, non si fa"

Ospite sulla MSC World Europa a margine della presentazione delle nuove maglie del Napoli , il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della vittoria dello scudetto degli azzurri ma, riferendosi al passato, con critiche rivolte alla Juve per l'episodio legato all'ottobre 2020 quando il Napoli non partì per Torino a causa della positività di Zielinski ed Elmas e di un membro dello staff: "Per il tricolore abbiamo fatto festa per mesi, è stato un momento di emancipazione e di vendetta positiva rispetto ad altre immagini...".

Le parole di De Luca contro la Juve

Da qui il riferimento di De Luca alla Juventus che, però, non è mai stata citata: "Un'altra squadra ha compiuto un gesto che era le negazione della sportività quando noi in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio a Torino per motivi sanitari e quella squadra pensò di approfittarne andando in campo per prendersi i tre punti perché il Napoli non si era presentato. Non si fa".

Napoli, De Luca e il valore sociale dello scudetto

De Luca, intervenuto accanto a De Laurentiis, ha aggiunto: "La vittoria dello scudetto del Napoli è stata un'occasione non solo di promozione globale della città ma anche un'occasione straordinaria per offrire ai giovani dei quartieri più a rischio un modello di comportamento, di vita, di aggregazione sociale, di allegria, fantasia e civilità che è impagabile".