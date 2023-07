Napoli, ex patron Spezia: "Meluso? In 20 giorni costruì rosa fortissima"

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Lo conosce molto bene Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia, intervenuto a Kiss Kiss Napoli per presentare l'erede di Giuntoli, annunciato su Twitter da De Laurentiis: "Con noi aveva un compito difficile perché dovette allestire una squadra competitiva in soli 20 giorni, visto che avevamo vinto tardi i play-off di B per approdare in Serie A. Nonostante i tempi ristrettissimi, fece una squadra molto forte. Era una squadra di qualità, puntava proprio su quello, con i vari Piccoli, Pobega, Estevez e Marchizza, per dirne qualcuno. E poi arrivò a gennaio Saponara che fu decisivo per la nostra salvezza".