Napoli, Meluso è già a Castel Volturno: domani arrivano i big

Mauro Meluso , il nuovo direttore sportivo del Napoli, annunciato con un tweet dal presidente Aurelio De Laurentiis , è già a Castel Volturno. Oggi era al Konami Training Center nel giorno in cui sono arrivati i primi calciatori per l'inizio della nuova stagione coi primi test fisici previsti anche domani prima della partenza per la Val di Sole.

Napoli, il programma dei prossimi giorni

Venerdì il Napoli sosterrà il primo allenamento a Dimaro Folgarida, dove sarà in ritiro fino al prossimo 25 luglio. La stagione è partita ufficialmente oggi. Come riferito dal club azzurro sul proprio sito ufficiale, "prima giornata di ritrovo della stagione 2023/24 per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Nel primo pomeriggio sono iniziati i test medici e fisici-atletici per alcuni dei ragazzi della Primavera e parte dei giocatori azzurri rientrati dai prestiti. Nella mattinata di domani si aggregheranno alcuni dei componenti della prima squadra".