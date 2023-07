Napoli, l'albergo a Dimaro dove alloggerà la squadra per il ritiro: il video esclusivo

Siamo entrati nello Sport Hotel Rosatti, quartier generale del Napoli per il ritiro estivo a Dimaro. La location accompagnerà gli azzurri nella preparazione, con l'arrivo previsto per domani, venerdì 14 luglio. La squadra di Garcia è desiderosa di farsi trovare pronta per la nuova stagione, come fatto lo scorso anno, per confermare i suoi recenti successi.