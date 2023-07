Napoli, il ritiro a Dimaro inizia tra cori e applausi

Sono stati tantissimi i tifosi del Napoli presenti a Dimaro che hanno aspettato l'arrivo della squadra campione d'Italia. Circa in trecento hanno accolto l'arrivo del bus all'esterno dell'hotel che ospita gli azzurri. Il Napoli è partito dopo pranzo dallo stadio Maradona, direzione Val di Sole. La prima parte del ritiro estivo in Trentino durerà fino al 25 luglio. Il primo giorno è stato di viaggio per la squadra di Garcia che ha convocato diversi calciatori della Primavera e aspetta, per la prossima settimana, alcuni big come Osimhen e Kvaratskhelia. Domani è prevista una doppia seduta di allenamento.