Napoli a Dimaro: che accoglienza per De Laurentiis!

È iniziato il ritiro del Napoli a Dimaro con il primo allenamento diretto da Rudi Garcia in Trentino. Ma la vera star di questo primo giorno è stato Aurelio De Laurentiis. Grande accoglienza per il presidente degli azzurri dagli oltre 1600: record assoluto di presenze in una sola giornata in 12 anni di ritiro in Val di Sole.