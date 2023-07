Napoli, allenamento a Dimaro con sorpresa: presenti Gollini e Meluso

Napoli, terminata la sessione mattutina di allenamento a Dimaro

Tante novità ed episodi curiosi nel terzo giorno del Napoli in ritiro. A Dimaro si è aggiunto al gruppo anche Pierluigi Gollini, tornato in azzurro dopo l'esperienza di sei mesi della scorsa stagione. Un chiaro segnale di come manchi ormai poco per l'ufficialità del suo ritorno. Presente ancora il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha aperto i tornelli di Carciato ed è stato calorosamente applaudito dai suoi tifosi. Intanto, nella giornata di oggi interverrà anche il direttore sportivo Meluso nella prima conferenza con il Napoli, in programma alle 16:15. Sarà l'occasione per presentare la stagione, la squadra e le idee per la sessione estiva di calciomercato.