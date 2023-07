Napoli, Garcia incontra i tifosi: svelati i giocatori che saranno con lui

Giorno speciale quello di oggi per i tifosi del Napoli . L'allenatore Rudi Garcia , infatti, incontrerà i tifosi, che saranno liberi di rivolgergli curiosità e domande. Accanto al tecnico azzurro, da Dimaro, prima sede del ritiro estivo, ci saranno anche Gollini e Juan Jesus.

Napoli, come sta andando il ritiro di Dimaro?

Il ritiro, intanto, prosegue. Il rientro a casa è previsto il 25. Il 20 la prima amichevole con l'Anaune Val di Non. Il portiere è appena arrivato dopo essere tornato all'Atalanta alla fine del precedente prestito che è stato appena rinnovato. Il confronto tra i tesserati e i tifosi è da sempre uno dei momenti più attesi per i tifosi presenti in Val di Sole che potranno sostituirsi ai giornalisti e rivolgeranno tantissime domande ai protagonisti.