Napoli, Osimhen a colloquio con Garcia a Dimaro

Napoli, seduta mattutina a Dimaro: le ultime

In mattinata subito lavoro intenso col resto dei compagni arrivati come lui martedì, tra questi Kvaratskhelia, altro big attesissimo in Val di Sole. Nel report ufficiale sulla seduta mattutina, il Napoli ha informato che Lozano, Anguissa e Simeone hanno lavorato con il gruppo dei nazionali. Folorunsho e Gaetano hanno svolto lavoro in piscina. Gollini in palestra. Zedadka ha svolto personalizzato in campo.