Napoli, svelato il giorno del lancio campagna abbonamenti: i prezzi

C'era grande attesa per il lancio della campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2023/24, quella col tricolore cucito sul petto. Il club di De Laurentiis ha annunciato che si partirà venerdì 21 luglio . Tante le novità in programma. Intanto i primi giorni di vendita saranno riservati a tutti gli Abbonati 22/23 che potranno godere della promozione “Campioni”, esercitando un diritto di prelazione sul proprio posto. Dal 2 agosto, invece, partirà la vendita libera.

Napoli, tutte le novità della campagna abbonamenti

Ci saranno due tipologie di abbonamento: la versione FULL che comprenderà 23 gare, le 19 di campionato più gli ottavi di Coppa Italia e le tre dei gironi di Champions, oppure la versione ITALIA con le 19 di Serie A più gli ottavi di Coppa Italia. Diverse le tariffe ridotte, ad esempio per gli under 14 che potranno godere di uno sconto del 50% oppure per gli over 65 che potranno invece godere del 15% di sconto sul prezzo intero dell’abbonamento per i settori Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.

Stagione 2023/24, i prezzi degli abbonamenti del Napoli

I prezzi variano a seconda della tipologia di abbonamenti.