Napoli, tifosi speciali a Dimaro: due "frati" omaggiano Hamsik e Lavezzi

Tantissimi i tifosi del Napoli presenti in Val di Sole per il ritiro del Napoli. Ogni giorno sugli spalti del campo di Carciato ci sono famiglie, bambini, appassionati e anche personaggi "curiosi" che si fanno notare. Come due "frati" che erano presenti ad un passo dalla grata dove terminano le tribune. Indossavano un saio personalizzato: uno era dedicato ad Hamsik, col numero 17 in azzurro, e l'altro a Lavezzi, col nome "Pocho" e, ovviamente, il suo inconfondibile 22. Tifosi originali che, nei giorni di Osi e Kvara, non dimenticano il passato.