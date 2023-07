Napoli, Rrahmani svela la partita in cui ha capito di vincere lo scudetto

Si apre un nuovo capitolo per il Napoli. Dalla conquista dello scudetto alla necessità di difenderlo. Amir Rrahmani è pronto e sui social, da Dimaro, ha risposto alle tante domande e curiosità dei tifosi. Sono emersi pensieri interessanti e retroscena sull'ultima stagione cultimata col tricolore. Rrahmani, ad esempio, spiega che la partita decisiva è stata quella al Maradona contro l'Atalanta: "Quando abbiamo battuto l'Atalanta in casa per 2-0 abbiamo davvero capito che avremmo vinto lo scudetto". Indimenticabile il trionfo con la Juventus: "La partita più bella? Sicuramente il 5-1 contro la Juventus al Maradona".