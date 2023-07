Probabili formazioni Napoli-Spal, chi gioca e le scelte di Garcia

DIMARO - Seconda uscita stagionale del nuovo Napoli di Garcia: dopo il test con l'Anaune-Val di Non, gli azzurri affrontano nel pomeriggio di oggi la Spal. In campo anche i big Osimhen, Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia. Garcia ha già annunciato ampio turnover nel corso del match, per gestire meglio i carichi di lavoro. Probabilmente all'intervallo la formazione in campo sarà largamente rivoluzionata.