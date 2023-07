Zoff: "Donnarumma e Meret? Come me e Albertosi, vi spiego perché"

L'ex portiere della Juventus e ct della Nazionale è intervento in collegamento con Radio Kiss Kiss ed ha parlato a lungo del Napoli.

Napoli, Zoff: "Meret e Donnarumma come me e Albertosi"

Inevitabile soffermarsi su Alex Meret: "Per quanto riguarda dargli più spazio in Nazionale è oggettivo che al momento è il secondo di Donnarumma, che agli Europei ha fatto grandi cose. Ritrovarsi a giocarsi il posto con Donnarumma vuol dire dover vincere una concorrenza notevole, ma sì, si può dire che si può tornare al dualismo passato tra me e Albertosi".

Riguardo ai rumors relativi all'arrivo di Bonucci al Napoli, Zoff ha commentato: "Il Napoli saprà cosa fare per sostituire Kim, io non conosco la situazione di Bonucci. Sicuramente potrebbe portare un notevole contributo di esperienza e classe, ma credo che il Napoli abbia già pensato a come sostituire Kim”.