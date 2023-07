Maradona celebrato a Londra: murale per dimenticare la storica rivalità

Dove si trova il murale di Maradona?

La location scelta è la facciata esterna della sede del Napoli FAN club UK nato nel 2018 e da cinque anni punto di riferimento per i tantissimi tifosi del Napoli presenti a Londra e nel Regno Unito. Tantissimi i fumogeni accesi dopo che l'opera d'arte è stata svelata al pubblico.

Da dove nasce la rivalità tra Maradona e gli inglesi?

Un murale che fa notizia non solo per la sua bellezza ma anche per la storica rivalità che c'era tra gli inglesi e Diego Armando Maradona per la guerra delle Malvinas, che coinvolge così la storia e i desaparecidos argentini, e per il famoso Mondiale del 1986 con la doppietta dell'argentino ai quarti. Tanto discussa la "mano de Dios" oltre al gol "del secolo" realizzato partendo da centrocampo. Da quella partita il rapporto tra Maradona e gli inglesi non fu più lo stesso.