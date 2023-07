Kvaratskhelia stile Gervinho: l’asse sinistro di Rudi Garcia al Napoli

Neanche una settimana con il gruppo al completo a Dimaro, con tutti i nazionali, con il vero Napoli insomma, e appena 45 minuti con i nove/undicesimi della squadra che verosimilmente esordirà a Frosinone il 19 agosto: sarà il ritiro di Castel di Sangro, in programma da oggi al 12 agosto, a offrire tutte le risposte possibili. La premessa è d’obbligo e non è una scusa: Rudi non ha ancora avuto il tempo materiale di assemblare la squadra per bene e soprattutto di mixare il suo credo, i principi del suo calcio con l’impianto tecnico-tattico ereditato da Spalletti. Una base straordinaria, considerando la magnifica cavalcata dei campioni d’Italia, ma il pilota della fuoriserie è cambiato e ognuno ha il suo modo di guidare. Qualcosa, dicevamo, s’è intravista nel corso degli allenamenti - tanto lavoro con il pallone, oltre alla solita intensità della preparazione atletica - e soprattutto nella seconda amichevole del ciclo in Val di Sole. Qualcosa d’interessante del suo 4-3-3 (che diventa 4-5-1 in fase difensiva): a cominciare dal possesso meno prolungato e dalla propensione a sviluppare il gioco e le incursioni soprattutto dalla fascia sinistra. Il lato di Kvaratskhelia: un po’ come accadeva ai tempi della Roma con Gervinho, una spada che colpiva e infilzava. Kvara a sinistra e Di Lorenzo a destra, un’ala vera che parte sul binario e scambia con l’esterno alto: stile Maicon della Roma, una sorta di regista del cambio di passo sulla fascia. E ancora: aggressione alta della difesa e inserimenti della mezzala di turno, con servizio dagli esterni. Non è un caso che Zielinski abbia ricamato l’assist e Anguissa abbia segnato il gol del pareggio con la Spal. Poi, beh, quasi scontato: la ricerca della profondità, della felicità, con Osimhen. Il terminale. Il tormento. Il centravanti da 30 gol: c’est plus facile, per dirla come Rudi.