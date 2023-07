Napoli-Hatayspor, già sold-out la prima amichevole a Castel di Sangro

Torna subito in campo il Napoli. Alle 18.30 la squadra allenata da Garcia - arrivata ieri in Abruzzo - affronterà l'Hatayspor per la prima delle quattro amichevoli previste per il ritiro di Castel di Sangro. Da giorni i biglietti sono andati a ruba e si è già registrato il sold-out per il debutto di Osimhen e compagni allo stadio Patini. L'Hatayspor è la squadra turca dove gioca l'ex Maksimovic e che lo scorso anno concluse prima del previsto il proprio campionato a causa del terremoto.