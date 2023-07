"Napoli, dal Messico sono sicuri: Lozano vicinissimo al Los Angeles FC"

Napoli, Lozano ad un passo dalla MLS

Dopo gli interessamenti di club inglesi ed arabi, adesso Lozano è molto vicino a firmare per i Los Angeles FC in MLS per il prossimi 4 anni. I colloqui tra il club e il giocatore sarebbero infatti in fase avanzata da giovedì. Lozano otterrebbe un sostanzioso aumento di ingaggio. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del calciatore per provare a definire l'operazione.

Napoli, gli auguri a Lozano

Intanto il Napoli, tramite un post sui propri social, ha fatto gli auguri di compleanno al messicano scrivendo: "Auguri al Chucky che compie oggi 28 anni!".