I tifosi del Napoli cantano il coro anti Juve: De Laurentiis si scatena

"Chi non salta juventino è!" . Uno dei cori più gettonati dai tifosi del Napoli , intonato a più riprese anche nel corso della infinita festa scudetto degli azzurri, è stato rispolverato nel ritiro a Castel di Sangro ed ha coinvolto "anima e corpo" anche il presidente Aurelio De Laurentiis .

De Laurentiis era intento a controllare l'ora del suo orologio quando dagli spalti dello stadio "Teofilo Patini" si è levato quello che può considerarsi una sorta di consolidato inno destinato gli acerrimi rivali bianconeri.

Napoli, De Laurentiis salta e canta con i tifosi a Castel di Sangro

De Laurentiis che sempre a due passi dal campo di gioco aveva dovuto fare i conti con un il getto d'acqua improvviso di un idrante, non ci ha così pensato su due volte, si è tolto gli occhiali da sole e ha iniziato a saltellare e cantare insieme ai supporter partenopei mentre a pochi metri era in corso un torello dei calciatori. Scatenato il numero uno del Napoli ha catturato l'attenzione di chi si è affrettato a documentare quanto stesse accadendo per postarlo sui social network. Il video, manco a dirlo, è diventato virale a tempo di record.