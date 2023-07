Napoli, entusiasmo alle stelle: la capienza del "Patini" sarà aumentata

La capienza dello stadio "Teofilo Patini" sarà aumentata di 2.500 spettatori per venire incontro allo straripante entusiasmo dei tifosi del Napoli e far sì che a Castel di Sangro tutto fili per il verso giusto.

Amichevoli Napoli, la capienza del "Patini" sarà aumentata

A Radio Crc Caruso ha annunciato che la capienza dell'impianto di Castel di Sangro per i prossimi tre test amichevoli, in programma contro Girona, Augsburg e Apollon Limasso, sarà aumentata da 5 mila a 7,5 mila spettatori con la conseguente messa in vendita di una nuova scorta di tagliandi che, è lecito attendersi, saranno polverizzati in men che non si dica.