Diretta Napoli-Girona 1-1 (4-2 dcr): Meret decisivo ai rigori LIVE

Il Napoli vince la sua seconda amichevole a Castel Di Sangro contro il Girona . Match che nei tempi regolamentari era finito 1-1 con Simeone che su rigore aveva risposto a Stuani , in gol grazie a un errore difensivo di Ostigard. Ai rigori Meret ne para due e decide la sfida in favore degli azzurri.

Anche se in panchina per un affaticamento, Osimhen si è scatenato dando indicazioni ai suoi compagni e indossando delle cuffie.

21:05

Apprensione per Kvaratskhelia

Amichevole poco fortunata per i giocatori del Napoli: dopo il forfait di Osimhen e il problema per Simeone, anche Kvaratskhalia è uscito dal campo dopo la partita toccandosi il ginocchio dolorante dopo un contrasto. Anche in questo caso però sembra nulla di grave dato che ha continuato a giocare.

20:40

Problema per Simeone

Nel cambio maxi di Garcia intorno al 60esimo, Simeone è uscito dopo aver accusato un affaticamento al polpaccio. Situazione che non appare particolarmente grave dato che anche lui ha rassicurato sia Garcia che De Laurentiis.

20:31

Politano sbaglia, ma Meret para: vince il Napoli

Politano si fa parare il calcio di rigore con la palla che poi sbatte sul palo. Errore indolore però con Meret che para anche il quarto rigore del Girona. Il Napoli vince la sfida contro gli spagnoli.

20:29

Il Girona stavolta segna, anche Zielinski

Zielinski segna dagli 11 metri: il portiere avversario sfiora il pallone ma non riesce a respingerlo. Segna il primo rigore il Girona

20:28

Segna Anguissa, sbaglia il Girona

Anche Anguissa non sbaglia mentre Callens per il Girona sbaglia, palla alta sopra la traversa.

20:26

Napoli subito in vantaggio, segna Raspadori

Il primo rigore per il Napoli lo batte Raspadori che non sbaglia, mentre il primo per il Girona lo batte Pau Victor con Meret che para.

20:20

92' - Pareggio tra Napoli e Girona: si va ai rigori

Dopo due minuti di recupero, Napoli-Girona termina sul risultato di 1-1 con i gol di Stuani e Simeone: ora si va ai rigori per decidere la squadra vincitrice della sfida.

20:09

83' - Di Lorenzo sfiora la magia

Il capitano Di Lorenzo stava sfiorando il gol del vantaggio con il tacco dopo l'assist di Raspadori.

20:04

78' - Napoli in attacco

Politano serve Kvaratskhelia, palla che poi arriva da Olivera ma l'uruguaiano non è riuscito a tirare in porta

19:59

73' - Il Girona sfiora il vantaggio

Il Girona ha sfiorato il gol del vantaggio con Almena: Meret salva la porta.

19:52

66' - Olivera ci prova di testa

Su cross di Zielinski, Olivera prova a metterla dentro con un bel colpo di testa ma la palla va alta.

19:46

60' - Nove cambi per il Napoli

Garcia cambia 9 giocatori: entrano in campo Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Zielinski, Anguissa, Raspadori, Kvaratskhelia e Politano.

19:43

57' - Grande occasione per il Napoli

Lobotka recupera palla e lancia Zerbin: da solo contro un difensore del Girona serve Zedadka che però sbaglia a tu per tu con il portiere

19:39

53' - Zerbin si mette in proprio

Azione in solitaria di Zerbin che sfida la difesa del Girona, ci prova dalla distanza ma la palla viene deviata in angolo.

19:33

47' - Simeone sfiora il vantaggio

Ancora Simeone pericoloso che con un bel colpo di testa sfiora il gol del vantaggio.

19:32

46' - Inizia il secondo tempo

A Castel Di Sangro riparte la sfida tra Napoli e Girona sul risultato di 1-1: per gli azzurri entra in campo Lobotka al posto di Lozano, tra i più ispirati nel primo tempo.

19:17

45' - Termina il primo tempo

La prima frazione di gioco si conclude senza recupero: 1-1 tra Napoli e Girona, Simeone risponde a Stuani.

19:14

41' - Pareggia il Napoli

Folorunsho atterrato in area, l'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Simeone che la mette all'incrocio.

19:10

37' - Ci prova Lozano

Occasione sprecata da Lozano: una sorta di rigore in movimento per il messicano che tutto solo non riesce a inquadrare la porta.

19:04

30' - Giallo per Garcia

Brutto fallo di Aleix Garcia, centrocampista del Girona, ai danni di Simeone.

19:00

26' - Simeone all'attacco

Bella conclusione da fuori di Simeone, palla deviata in calcio d'angolo: sugli sviluppi del corner ci prova Obaredin di testa ma va alta.

18:55

21' - Offensiva sull'asse Zerbin-Simeone

Scambio sull'asse Zerbin-Simeone all'altezza dell'area di rigore avversaria, spazza tutto la difesa del Girona.

18:52

18' - Juan Jesus in avanti

Juan Jesus prova a dare una scossa alla squadra che sembra aver accusato il colpo: si stacca dalla difesa per andare a prendere il pallone sulla trequarti, nulla di fatto però.

18:45

13' - Gol del Girona

Errore di Ostigard che con un retropassaggio lancia in porta Stuani: da due passi non sbaglia e batte Gollini.

18:35

5' - Ancora Napoli in attacco

Calcio d'angolo per il Girona dopo la chiusura di Obaredin. Cross che è stato facile presa di Gollini che lancia subito Lozano: il messicano vuole provare il cambio di gioco per Zedadka che però non aggancia.

18:33

3' - Zanoli ci prova

Cross in mezzo pericoloso di Zanoli, spazza la difesa del Girona con David Lopez.

18:30

1' - Fischio d'inizio del match

Fischio d'inizio della partita tra Napoli e Girona al Patini di Castel Di Sangro. Primo possesso per la squadra di Rudi Garcia.

18:30

Napoli-Girona, che succede se finisce in parità

La partita tra Napoli e Girona se finirà con un pareggio, sarà decisa direttamente ai calci di rigore.

18:25

Girona, la formazione ufficiale

GIRONA: Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Stuani, Tsyhankov, Aleix Garcia, Savio, Blind, Herrera, Jastin.

18:20

Problemi per Osimhen

Brutte notizie in casa Napoli: l'assenza tra i titolari di Osimhen è dovuta a un affaticamento all'adduttore.

17:50

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-4-2): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho, Zerbin; Simeone, Lozano.

17:45

Tutto pronto per Napoli-Girona

Tutto pronto allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro per la partita tra Napoli e Girona: fischio d'inizio in programma alle ore 18:30.

Castel di Sangro - Stadio Teofilo Patini