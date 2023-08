Napoli, la corsa a loro

Ma che succede in città questo primo mercoledì di agosto? Una frenesia, un darsi la voce, un andare e mettersi in fila. No, non è la guerra. Non è stato razionato il pane. Non è per i 97 anni del Napoli appena compiuti. S’è aperta la vendita libera degli abbonamenti al Calcio Napoli. File dal primo mattino davanti ai punti-vendita. Sotto il sole cocente, nun voglio fa’ niente, voglio sulo abbonamente. Un successo a sorpresa. Aurelio non ha comprato nessuno, manca il sostituto di Kim, si allunga la trattativa per tenere Osimhen, se ne è andato tutto lo staff tecnico campione d’Italia e nemmeno lo slogan "abbiamo un sogno sul cuore difendiamolo insieme" appare irresistibile. Eppure c’è la corsa ad abbonarsi al Napoli di Garcia e nessun altro. High Fidelity. Alta fedeltà del tifo azzurro. Una novità. Né a favore, né contro Aurelio. Né convinti, né scettici su Garcia. È la corsa a loro. Loro, i giocatori. Il bene supremo, il bene concreto. I tifosi puntano sulla squadra. La magia dell’anno scorso non può scomparire d’un tratto.