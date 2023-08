Napoli, infortunio anche per Anguissa. Novità su Osimhen e Kvaratskhelia

Nuovo infortunio in casa Napoli. L'ultimo a fermarsi è stato il centrocampista Frank Zambo Anguissa che, come riferito dal club azzurro nel report ufficiale, ha rimediato un risentimento muscolare alla gamba destra e non ha svolto allenamento. Out dalla seduta anche Gollini per stato influenzale. Il Napoli ha aggiornato la situazione dei tanti calciatori out in questo periodo.