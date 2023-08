Aurelio ha assunto De Laurentiis

Il Napoli è finito, ormai, e c’è una grossa novità. Aurelio De Laurentiis ha assunto Aurelio De Laurentiis. In questi giorni, la svolta. Aurelio De Laurentiis uno, trino e quattrino. Non esiste il Napoli. Esiste Aurelio De Laurentiis. Lui solo, più o meno come Bobby. De Laurentiis parla con Aurelio, Aurelio consulta De Laurentiis, De Laurentiis convoca Aurelio, Aurelio ingaggia allenatore e giocatori, De Laurentiis li riceve, li accompagna, gli parla, Aurelio si prende i diritti di immagine, De Laurentiis sigla le clausole compromissorie, Aurelio passeggia a bordocampo , De Laurentiis saluta la folla entusiasta. Impallidiscono le società faraoniche, colme di dirigenti, addetti e maledetti, esiste il Faraone.

De Laurentiis, il faraone del Napoli

Aurelio De Laurentiis è il faraone del Napoli. La nostra fortuna. Si risparmiano stipendi, si agisce rapidamente. Cancellati manager, sotto-manager, dirigenti, consiglieri, prodieri e poppieri. Aurelio De Laurentiis è la società unica dove vale il pensiero unico. Unanime e rapido. Il pensiero di De Laurentiis che è lo stesso pensiero di Aurelio. Aurelio De Laurentiis presidente, dipendente, consulente, uomo-mercato, direttore sportivo, dirigente accompagnatore, ufficio-stampa, talent-scout, semplicemente talent, uomo immagine, domani allenatore se sarà necessario. Una società snella, rapida, moderna. Un uomo-società, l’ultima sconvolgente novità nel calcio. De Laurentiis e Aurelio si svegliano al mattino e si convocano. Agiscono allo specchio. Aurelio guarda De Laurentiis e De Laurentiis guarda Aurelio. Ammiccano l’uno all’altro, si piacciono, concordano, dissentono, decidono all’unanimità, proprio quando uno vale uno. Nessun tavolo di dissenzienti, impazienti e consiglieri impertinenti. Uno specchio. Per una società specchiata. De Laurentiis ingaggia Garcia e Aurelio lo accompagna in panchina. Aurelio ingaggia Natan e De Laurentiis va a passeggio con Natan. Aurelio e De Laurentiis sono ormai la coppia fissa a bordo-campo in uno stesso giubbotto e con la stessa barba e un solo paio di occhiali. Il Napoli di Aurelio e De Laurentiis un esempio per il Partito democratico.