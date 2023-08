Napoli, ufficiale l'ingresso di Sinicropi in società: svelato il suo ruolo

L'organigramma dirigenziale del Napoli si arricchisce di un'altra figura comunicata dal club di De Laurentiis. Dopo l'addio del responsabile marketing Formisano e quello di Giuntoli, sostituito da Mauro Meluso come nuovo direttore sportivo, ecco Antonio Sinicropi, ex calciatore che ha ottenuto l'abilitazione a Coverciano come Direttore Sportivo e che ora entra ufficialmente in società pur avendo già partecipato ai principali progetti aziendali degli ultimi mesi.