Probabili formazioni Napoli-Apollon Limassol: Garcia testa Cajuste

CASTEL DI SANGRO - Al Patini di Castel di Sangro, il Napoli di Garcia affronta in amichevole l'Apollon Limassol per l'ultimo test precampionato degli azzurri. Calcio d'inizio alle 18.30.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia



La probabile formazione di Andone

APOLLON LIMASSOL (4-3-3): Antosch; Jurcevic, Skjelvik, Peybernes, Kyriakou; Darikwa, Peretz, Coll; Abdurahimi, Donyoh, Diguiny. Allenatore: Andone Garcia recupera tutti tranne Demme e testa Cajuste

Gruppo quasi al completo per Rudi Garcia nell'amichevole di congedo da Castel di Sangro e RIvisondoli: Kvaratskhelia si è ripreso, Politano già lo aveva fatto. Ok anche Anguissa e a Gaetano, anche se al posto del primo, Garcia potrebbe testare il nuovo arrivato Cajuste. Sembra debba restare fuori soltanto Demme. In attacco Simeone o Osimhen dall'inizio.