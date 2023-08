Emenalo: "Osimhen in Arabia? Mi piacerebbe, e si troverebbe benissimo"

INVIATO A RIYAD - “Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?”. Anche Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, benedice la trattativa che l’Al-Hilal sta cercando di portare avanti per convincere il centravanti del Napoli campione d’Italia a trasferirsi in Arabia Saudita. Emenalo ha lavorato per anni come direttore sportivo del Chelsea, collaborando tra i tanti con Mourinho e Ancelotti, e sta svolgendo un ruolo cruciale bei rapporti - anche in termini di mercato - tra il calcio europeo e quello arabo.