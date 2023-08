Napoli, Natan e Cajuste in conferenza stampa: rivivi la diretta

16:40

Cajuste: "La Serie A è più tattica"

Cajuste si è quindi espresso sulle differenze tra Ligue 1 e Serie A: "Affrontai l'Atalanta tempo fa, fu una gara impegnativa. Il campionato italiano è molto tattico, più di quello francese. Modelli? Witsel, Moussa Dembelé, Pirlo, ma la lista sarebbe lunga..."

16:35

Cajuste: "Scegliere Napoli è stato facile"

Lo svedese è tornato sulla sua decisione di trasferirsi nel club azzurro: "E' stata la decisione più facile della mia vita. Grande allenatore, grandissima città e tifosi fantastici. Non ho ancora avuto tempo di visitare Napoli, ma quello che ho visto è bellissimo. Il centrocampo è fortissimo con Lobotkae e Zielinski. Già dalla panchina mi hanno impressionato in amichevole".

16:30

Cajuste: "Qui per aiutare la squadra"

Il centrocampista ha parlato così del suo ruolo: "Mi sento un pezzo di una grande macchina, giocare o fare minuti non è il mio obiettivo. Non mi piace molto parlare del mio stile, lavoro molto per la squadra in entrambe le fasi di gioco. Tutti i miei compagni mi hanno impressionato in questi primi giorni, non avevo mai visto un livello così alto".

16:25

Napoli, Cajuste: "Un onore giocare per i campioni d'Italia"

Il centrocampista ha raccontato le sue emozioni: "E' davvero un grande onore, arrivo con grande umiltà nella squadra campione d'Italia, con un grande allenatore, sono davvero felice di essere qui".

16:20

Natan: "I tifosi del Napoli sono fantastici"

Natan ha anche parlato della storia del club campione d'Italia: "Ho visto la serie su Maradona. Mi piace la tifoseria, è molto passionale. Sono ansioso ed emozionato di fare il mio esordio al Maradona. Non ho mai fatto molti gol di testa, ma ci ho lavorato e se Dio vuole quest'anno sarà quello buono per farne tanti".

16:15

Natan: "Ho parlato poco con Garcia"

Il difensore ha svelato le sue prime impressioni sul suo nuovo allenatore: "Sto studiando l'Italiano per parlare di più con lui. Per ora abbiamo parlato poco, ma avrò sicuramente occasioni. Mi aiuterà a migliorare come tutto il resto dello staff, mi hanno accolto alla grande".

16:10

Natan: "Juan Jesus e Mario Rui mi stanno aiutando tanto"

Natan ha parlato del suo ambientamento in azzurro: "Juan Jesus e Mario Rui mi stanno aiutanto molto sia in campo che fuori. So che il gioco italiano è molto tecnico, si gioca un calcio difensivo. Per un un difensore è facile scegliere l'Italia. Qui la velcoità è maggiore rispetto al Brasile".

16:05

Napoli, Natan: "Mi ispiro a Thiago Silva"

Il brasiliano ha svelato il suo modello: "Stavo lavorando molto in Brasile per farmi chiamare da squadre come il Napoli. Idolo? Per la velocità e la grinta direi Thiago Silva. Sono le mie principali caratteristiche insieme alla tecnica e alla copertura".

16:00

Napoli, Natan: "Felice di poter avere il numero di Kim"

Il centrale brasiliano ha parlato così della scelta del suo numero di maglia: "Il 3 mi piace, lo usavo nelle giovanili. Kim è un grandissimo difensore e ho massimo rispetto per quanto ha fatto qui".

15:50

Napoli, i dettagli dell'operazione Natan

Il centrale brasiliano, arrivato per sostituire Kim, è stato pagato 10 milioni di euro dal RB Bragantino.

15:40

Napoli, i dettagli dell'operazione Cajuste

Il centrocampista svedese è arrivato dallo Stade Reims a titolo definitivo per 12 milioni di euro.

15:30

Napoli, la conferenza di Natan e Cajuste

Dalle 16 la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti del Napoli.

Napoli