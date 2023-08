Frosinone-Napoli, la conferenza stampa di Rudi Garcia: data e orario

Si avvicina la prima giornata di Serie A: tra gli appassionati c'è molta attesa per vedere le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza. In particolare, i campioni d'Italia del Napoli scenderanno in campo con un volto inedito, costruito dal nuovo allenatore Rudi Garcia. L'esordio è in programma sabato 19 agosto alle 18:30 contro il Frosinone.