Diretta Garcia: rivivi la conferenza stampa del tecnico del Napoli

21:39

Garcia, esordio vincente col Napoli: era successo anche con la Roma

Come accaduto con la Roma, Rudi Garcia ha esordito sulla nuova panchina italiana con una vittoria. Con i giallorossi vinse 2-0 sul campo del Livorno

21:31

La frase di Osimhen nel post gara

Oltre a Garcia, nel post gara di Frosinone-Napoli ha parlato anche Osimhen che si è focalizzato sul proprio futuro. Leggi tutto

21:28

Garcia: "Il rigore su Zielinski? Mi domando una cosa"

Non è mancata una stoccata di Garcia sull'episodio finale relativo al mancato rigore assegnato al Napoli su Zielinsi: "Zielinski era a tu per tu con il portiere, ditemi voi perché non doveva calciare in porta? Faccio solo questa domanda"

21:08

"Zielinski è un calciatore importantissimo"

"Zielinski è un calciatore importantissimo. Per lui è tutto risolto, sono contento perché pesa tanto nel nostro gioco"

21:08

"Ostigard potrà darci una mano"

"Non è facile sostituire Lobotka, ma possono servirci altre doti come quelle di Ostigard. Ci potrà aiutare"

21:07

"Cajuste è stato sfortunato"

"Cajuste è stato sfortunato. Fare il fallo da rigore dopo tre minuti dal tuo esordio non è facile. Poi l’ho tolto per non correre rischi con i calciatori ammoniti, come Lobotka e Oliveira. Lui era più giovane, gli altri sono più esperti per gestire la situazione”

21:06

"Questa è la forza di Osimhen"

"Stasera era una vera competizione. Lui le vince sempre, anche in allenamento vuole vincere ogni sfida. È un trascinatore, non cambierà mai: è una sua forza"

21:05

"Contento per Osimhen, ma non mi è piaciuto questo"

"Sul piano offensivo mi è piaciuto molto Osimhen, a differenza del piano difensivo nel primo tempo. In passato difendeva meglio tatticamente. Abbiamo corretto questo aspetto, nel secondo tempo c'è stata tanta qualità. Non aveva novanta minuti, ma l'ho lasciato fino al secondo gol che avrebbe chiuso la partita".

21:04

"Dobbiamo calciare da fuori"

"Politano e Raspadori non hanno sfruttato il tiro da fuori, poi alla prima occasione abbiamo segnato. Deve essere una possibilità"

21:03

Garcia: "Inizio macchinoso, ma bravi a recuperare"

"Tutti i miei centrocampisti hanno la qualità di poter gestire differenti ruoli. È importante questa rotazione sulle fasce, ma anche dei tre centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati macchinosi. Mi è piaciuto che non c'è stato panico dopo lo svantaggio. Può succedere prendere gol, poi continuando a giocare si può recuperare come è successo. Sono contento della doppietta di Osimhen"

20:15

Garcia dopo Frosinone-Napoli

È terminata Frosinone-Napoli allo Stirpe. Rudi Garcia è pronto per parlare in conferenza stampa

