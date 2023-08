Napoli, Gollini si gode il giorno libero con Rrahmani

Buon inizio per il Napoli dopo la vittoria contro il Frosinone per 1-3 alla prima giornata di campionato. Bella prestazione degli azzurri ai quali Rudi Garcia ha concesso il giorno libero. Gollini e Rrahmani hanno deciso di goderselo insieme.

Napoli, il day off di Gollini e Rrahmani

Infatti il portiere azzurro ha pubblicato una storia con scritto "Day off" taggando proprio il kosovaro. Si inquadra da solo poi inquadra Rrahmani mentre guida la sua Porsche. In sottofondo la canzone Sprinter dei rapper Central Cee e Dave (Gollorius non ha mai nascosto la sua passione per l'hip hop).