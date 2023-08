Weah Jr è stato vicino al Napoli: l'agente svela il retroscena

L'agente di Weah: "Giuntoli lo voleva al Napoli"

L'agente si è espresso così sul percorso dell'esterno statunitense: "Weah è un calciatore che ha faticato un po': al Psg ed al Lille non è stao tutto rose e fiori, ha dovuto lottare. Grazie a questo è arrivato prima in Nazionale e poi alla Juventus. Credo che adesso possa fare la differenza sulla fascia destra. Giuntoli? In effetti in passato ci sono stati contatti con il Napoli per portare Weah in maglia azzurra".